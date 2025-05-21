Україна підготувала новий документ з пропозиціями щодо посилення санкцій проти Росії, який буде представлений Європейському Союзу вже наступного тижня. Цю інформацію повідомили джерела, які ознайомлені з ситуацією.

У документі Київ закликає ЄС вжити більш рішучих заходів для ізоляції Москви. Зокрема, пропонується дозволити конфіскацію активів осіб, які підпадають під санкції, з подальшою передачею цих активів Україні. Також планується запровадження санкцій проти окремих покупців російської нафти, що може включати вторинні санкції для компаній з Індії та Китаю, які імпортують російську нафту.

Крім того, Київ наполягає на зміні механізму ухвалення санкцій в межах ЄС. Замість одностайного голосування пропонується впровадити систему, де рішення прийматимуться більшістю голосів, щоб уникнути блокування санкцій окремими країнами.

Цей документ готується на фоні зниження тиску на Росію з боку США. Нещодавно президент Дональд Трамп, після розмови з Володимиром Путіним, відмовився від запровадження нових санкцій, що викликало розчарування серед європейських союзників та України. Трамп пояснив своє рішення бажанням дати час для переговорів.

Незважаючи на затримки з боку США, Європейський Союз та Велика Британія нещодавно запровадили нові санкції проти Росії. Тепер у Європі активно обговорюється, як підтримувати тиск на Москву, якщо Вашингтон остаточно відмовиться від участі в санкційному фронті.

17-й пакет санкцій ЄС проти Росії

20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії. Верховна дипломатка ЄС Кая Каллас підкреслила, що цей раунд санкцій є наймасштабнішим з початку війни РФ в Україні. Він включає нові гібридні санкції, санкції, пов’язані з правами людини, а також санкції, пов’язані з хімічною зброєю.

Рада ЄС запровадила санкції проти трьох російських підрозділів, які входять до складу Збройних сил Росії і причетні до розробки та використання хімічної зброї під час війни проти України.

До санкційного списку потрапили війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр та 33-й Центральний науково-дослідний і випробувальний інститут Міноборони РФ.

Також до списку санкцій додали 21 особу та шість організацій, які причетні до дестабілізаційних дій проти ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів. Під санкції потрапили кум Путіна Віктор Медведчук, його соратники, співробітники ГРУ РФ, російські судді, блогери та інші.

Варто зазначити, що вперше ЄС розширив сферу дії санкцій, тепер під них можуть потрапити не лише особи та компанії, а й активи. Санкції також дозволяють призупиняти ліцензії та блокувати мовлення прокремлівських медіа, які дестабілізують ситуацію в країнах ЄС.

Всі ці підрозділи є частиною російського військового апарату. Таке рішення ухвалено на основі звітів, оприлюднених Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у листопаді 2024 року та лютому 2025 року.