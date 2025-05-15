На переговорах у Стамбулі, Туреччина, українська делегація готова розглянути можливість 30-денного перемир’я. Цю інформацію підтвердило джерело, яке ознайомлене з позицією України.

15 травня президент України Володимир Зеленський вирушить до Анкари для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Ця зустріч відбудеться на фоні мирних переговорів, запланованих на той же день у Стамбулі.

10 травня під час засідання “коаліції охочих” представники США та європейських країн закликали Росію до 30-денного перемир’я, яке має розпочатися з 12 травня. У засіданні взяли участь делегати з 35 країн, включаючи Україну. Серед учасників були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністри Великої Британії Кір Стармер і Польщі Дональд Туск, а також інші, які долучилися онлайн.

Перед і після засідання учасники “коаліції охочих” провели телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом, який висловив підтримку цій ініціативі, як зазначив канцлер Мерц на пресконференції.

11 травня президент Росії Володимир Путін на пресконференції в Кремлі запропонував відновити прямі переговори з Україною у Стамбулі без попередніх умов, починаючи з 15 травня. Речник Кремля Дмитро Пєсков додав, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Ердоган підтвердив готовність провести переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня після телефонної розмови з президентом Франції Макроном.

Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним у Стамбулі для прямих переговорів. Російський лідер затвердив склад своєї делегації, яку очолить Володимир Мединський – помічник Путіна, що вже брав участь у переговорах з українською стороною на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

На даний момент Україна ще не оголосила склад своєї делегації та формат зустрічей. Зеленський 14 травня зазначив, що спочатку чекає на інформацію про представників Росії, після чого визначиться з подальшими кроками.