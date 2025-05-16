Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки України (ГУР), повідомив, що наразі триває робота над списками полонених для обміну, про який було досягнуто домовленості з Росією під час нещодавніх переговорів. Цю інформацію він озвучив після завершення зустрічі з російською делегацією.

Скібіцький зазначив, що ГУР має значний досвід у питаннях обміну полоненими з російською стороною. Він підкреслив, що Україна докладе всіх зусиль для повернення кожного громадянина додому та продовжить співпрацю з Росією в цьому напрямку.

16 травня у Стамбулі відбулася важлива зустріч між делегаціями України та Росії, в якій також взяли участь представники Туреччини. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники керівників МЗС, СБУ, ГУР та інші офіційні особи.

Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже брав участь у попередніх переговорах у 2022 році, а також заступники голів МЗС і Міноборони Росії та начальник Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що обговорювалися питання обміну полоненими та можливе припинення вогню. Обмін планується у форматі 1000 на 1000, і наразі Україна активно працює над деталями цього процесу. Міністр зазначив, що обмін може відбутися найближчим часом.

Раніше в Стамбулі також відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини, які стали частиною підготовки до основних обговорень.

Президент України Володимир Зеленський, який 15 травня зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, охарактеризував склад російської делегації як “бутафорський”. Проте, з поваги до лідерів Туреччини та США, він вирішив відправити українську делегацію до Стамбула. Зеленський також зазначив, що зустрічі проходять за участю турецьких та американських представників.

Раніше Зеленський висловлював готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня, де лідер Кремля пропонував прямі переговори. Однак у Кремлі підтвердили, що Путіна на цих переговорах не буде.