Нещодавно уряд України ухвалив важливу постанову, яка дозволяє враховувати страховий стаж, здобутий українцями за межами країни, при призначенні пенсії за віком. Для цього громадянам необхідно буде надати документальні підтвердження наявності такого стажу. Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

Раніше при розрахунку пенсії враховувався лише страховий стаж, отриманий в Україні та в країнах, з якими Україна має укладені угоди про взаємне визнання стажу. Це нововведення значно розширює можливості для українців, які працювали за кордоном.

Згідно з новими вимогами, у 2025 році для призначення пенсії за віком необхідно мати наступний страховий стаж:

в 60 років – не менше 32 років;

в 63 роки – від 22 до 32 років;

в 65 років – від 15 до 22 років.

В Україні наразі функціонує пропорційна система обчислення стажу, де розмір пенсії залежить від страхових внесків, сплачених на території країни. Це означає, що чим більше внесків, тим вища пенсія.

Павло Фролов зазначив, що ці зміни сприятимуть справедливому призначенню пенсій для мільйонів українців, які працюють за кордоном, і забезпечать їм усі необхідні права при поверненні в Україну. Це важливий крок до покращення соціального захисту громадян, які мають досвід роботи за межами країни.