У Великій Британії 21-річного українця звинуватили у підпалі двох будинків прем’єр-міністра Кіра Стармера та його автомобіля. Затримання Романа Лавриновича відбулося 13 травня, про що повідомили BBC та Sky News, посилаючись на поліцію Лондона.

Лавриновичу інкримінують три випадки підпалу з наміром заподіяти шкоду життю людей. Чоловіка заарештували вранці 13 травня, і він залишається під вартою після отримання ордера на продовження утримання. Наступне слухання у Вестмінстерському магістратському суді заплановане на 16 травня.

Обвинувачення стосуються трьох інцидентів, які сталися протягом чотирьох днів. За даними слідства, Лавринович підпалив автомобіль у Кентіш-Тауні на півночі Лондона, приватний будинок прем’єра на тій же вулиці, а також ще один будинок, де Стармер проживав до обрання на посаду, який наразі здається в оренду.

Перший інцидент стався близько 03:00 8 травня, коли пожежники виїхали на загоряння автомобіля поруч із будинком прем’єра. Другий випадок стався після 03:00 11 травня в Іслінгтоні, де загорілися вхідні двері будинку, пов’язаного з прем’єром. Третій підпал зафіксували 12 травня о 01:11 знову в Кентіш-Тауні, пожежу вдалося локалізувати за 20 хвилин.

На щастя, внаслідок підпалів ніхто не постраждав, але вхідні двері одного з будинків отримали пошкодження. Розслідування проводить контртерористичний підрозділ лондонської поліції, оскільки ці напади пов’язані з публічною особою високого рівня.

Прем’єр-міністр Кір Стармер охарактеризував підпали як “напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми відстоюємо”. Лідери Палати громад, зокрема Кемі Баденох від Консервативної партії, також засудили ці дії, назвавши їх “абсолютно неприйнятними”.