Якщо збудувати сотні маленьких електростанцій, то енергосистема буде більш стійка до масованих атак, зазначив голова "Укренерго".

“Єдиний сталий шлях убезпечення енергосистеми від такого масованого ракетного терору полягає в децентралізації генеруючих потужностей. Тобто замість 15 чи 20 великих електростанцій, необхідно побудувати сотні маленьких, від 5 до 30 МВт потужності”, — сказав голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький на брифінгу у четвер, 4 квітня.

Наразі, за повідомленням Кудрицького, виробництво електроенергії зосереджено на кількох великих ТЕС і ГЕС, збудованих десятки років тому, тож їх пошкодження призводить до серйозних проблем під час російських масованих обстрілів. Вирішити питання може децентралізація потужностей.

Керівник “Укренерго” розповів, що в Україні вже є чимало сонячних й вітрових електростанцій, інвестори будують нові. Потрібна і нова теплова генерація – але не вугільна, а така, що працюватиме на відходах деревообробної промисловост і аграрного сектору. Крім того, енергосистема потребує газових пікерів (невеликі високоманеврені електростанції, що працюють на газі) та систем накопичення електроенергії.