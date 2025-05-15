15 травня 2025 року українська делегація, очолювана міністром оборони Рустемом Умєровим, вирушила до Стамбула для проведення переговорів з Росією. У складі делегації також будуть військові та розвідники. Основною темою обговорення стане безумовне припинення вогню, про що Умєров повідомив під час брифінгу в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що кремлівський лідер Володимир Путін не прибуде на переговори, тому “голові СБУ та начальнику Генштабу в Стамбулі робити нічого”. Він підкреслив, що, незважаючи на відсутність російського контрпартнера, зустріч все ж відбудеться у форматі участі Туреччини, США, Росії та України.

Зеленський також прокоментував можливу присутність Дональда Трампа, зазначивши, що, окрім медійних сигналів, немає іншої інформації. Президент підкреслив, що, незважаючи на низький рівень російської делегації, українські посадовці вирушають на переговори “з поваги до президентів Трампа і Ердогана”.

Він додав, що зустріч між українською та російською делегацією може відбутися сьогодні або бути перенесена на завтра, залежно від позиції Росії. Українська делегація залишиться у Стамбулі й 16 травня, щоб мати можливість зустрітися з російськими представниками.

Крім того, 16 травня до Туреччини прибудуть спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо для участі у переговорах.

Деталі мирних переговорів у Стамбулі 15 травня

15 травня президент Зеленський відвідав Анкару для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Раніше він висловлював готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі, де лідер Кремля пропонував Україні прямі переговори.

Однак, як стало відомо, Путін не приїде до Туреччини. Кремль оголосив склад своєї делегації, яку очолить помічник Путіна Володимир Мединський, що раніше вів переговори з українською стороною на початку повномасштабного вторгнення.

Речник адміністрації Путіна Дмитро Пєсков заявив, що “Росія має власну позицію” щодо припинення вогню, але розгляне можливість 30-денного перемир’я.

Зеленський поки що не оголосив склад української делегації та формат зустрічей, зазначивши, що ухвалюватиме рішення після зустрічі з Ердоганом. Він також охарактеризував рівень російської делегації як “бутафорський”. 14 травня президент України висловив сподівання дізнатися, хто приїде від Росії, перш ніж визначитися з подальшими кроками.

Президент США Дональд Трамп, виступаючи в Досі, заявив, що може приїхати на переговори між Росією та Україною до Туреччини 16 травня, “якщо це буде доречно”.