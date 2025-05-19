У ніч на 19 травня Росія провела масований напад, запустивши 112 ударних безпілотників “Shahed” та інші дрони-імітації на територію України. Завдяки злагодженим діям української протиповітряної оборони вдалося знищити 76 ворожих безпілотників.

Цю інформацію надали у Повітряних силах Збройних Сил України, підкресливши, що відбиття повітряної атаки здійснювали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Станом на 09:30 ранку було знищено 76 ворожих БПЛА “Shahed” на сході, півночі та в центрі України. З них 41 безпілотник був збитий вогневими засобами ураження.

Крім того, 35 дронів-імітацій, за даними Повітряних сил, були локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби, що не призвело до негативних наслідків для української оборони.

Внаслідок цієї атаки постраждали кілька регіонів України, зокрема Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина.