У ніч на 20 травня українські сили протиповітряної оборони успішно знешкодили 93 безпілотники, які брали участь у масованій атаці з боку російських військ. З них 35 дронів було знищено вогневими засобами, а ще 58 безпілотників були втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби, що не завдало шкоди українським оборонцям.

Згідно з даними Повітряних Сил ЗСУ, атака розпочалася о 19:00 19 травня і включала 108 ударних безпілотників типу Shahed та інших аналогів, які запускалися з території Росії в напрямках Брянська, Шаталово, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Для відбиття повітряного нападу були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Завдяки злагодженим діям українських захисників вдалося ефективно знешкодити більшість ворожих дронів.

Станом на 9:00 ранку 20 травня ППО успішно відбила атаки на сході, півночі та в центрі країни. Внаслідок ворожих дій постраждали регіони Донеччини, Дніпропетровщини, Сумщини та Житомирщини, про що повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Ця нічна операція ще раз підтверджує високий рівень готовності та ефективність української протиповітряної оборони у захисті країни від повітряних загроз.