У ніч на 21 травня українські сили протиповітряної оборони успішно відбили масштабну атаку безпілотників, що була здійснена Російською Федерацією. За даними Повітряних Сил ЗСУ, ворог намагався атакувати 76 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed та інших аналогів.

Атака була проведена з територій Курська, Орла та Брянська, які знаходяться в Росії. Протиповітряна оборона України діяла злагоджено, залучаючи авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на ранок 21 травня, о 09:00, вдалося знешкодити 63 з 76 атакуючих БпЛА. З них 22 безпілотники були збиті за допомогою вогневих засобів, а 41 – втрачені або подавлені силами РЕБ без негативних наслідків для українських оборонців.

Внаслідок ворожої атаки постраждали регіони Харківщини та Сумщини, про що повідомили у пресслужбі Повітряних Сил. Завдяки злагодженим діям українських військових вдалося значно зменшити шкоду та зупинити більшість загроз з повітря.

Ця подія ще раз підкреслює важливість ефективної протиповітряної оборони та роль сучасних технологій у захисті повітряного простору України від агресії ворога.