У ніч на 18 травня Україна зазнала потужного повітряного нападу з боку Росії, в ході якого було запущено 273 ударних безпілотники “Shahed” та інші дрони-імітатори. Завдяки злагодженій роботі української протиповітряної оборони, вдалося знищити 88 ворожих безпілотників, про що повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.

Відбиття атаки здійснювалося за участю зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби, а також мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України. Станом на 8:00 ранку підтверджено, що 88 ударних БПЛА “Shahed” були знищені на сході, півночі та в центрі країни.

Крім того, 128 дронів-імітаторів були локально втрачені, але це не призвело до негативних наслідків для оборони. На даний момент в українському небі залишається лише один активний дрон, а бойові дії тривають.

На жаль, внаслідок нічної атаки в Обухівському районі Київської області загинула жінка, а ще троє людей отримали поранення. Дрони також завдали ударів по Дніпропетровській та Донецькій областях.

Українська протиповітряна оборона продовжує ефективно захищати країну, забезпечуючи безпеку мирного населення та інфраструктури.