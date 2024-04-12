За 12 годин, що кліп опублікований, він зібрав більше мільйона триста тисяч переглядів на YouTube.

“Мрія реальна! Яка поїздка! Дуа, дякую за довіру. Твоя музика завжди мене надихає. Співпраця з тобою була фантастичною, створюючи ілюзію через воду, повітря та танець!“, — написала Муіньо в Instagram.

Кліп на пісню Illusion був знятий на муніципальному басейні Монжуїк у Барселоні в Іспанії — місці, де раніше було створено відеокліп австралійської попспівачки Кайлі Міноуг Slow. У відео, що зняла українка, люди плавають сихронно, плавають під водою, стрибають туди і танцюють.

Пісня Illusion стала третім синглом із майбутнього альбому співачки Radical Optimism, реліз якого заплановано на 3 травня 2024 року.

Дуа Ліпа описує свій альбом Radical Optimism як “повний оптимізму та натхнення, що поєднує хаотичні моменти сучасності з прагненням до щирості та відвертості”.