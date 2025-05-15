Головне управління розвідки України представило дрони Magura V7, які відіграли важливу роль у знищенні двох російських літаків Су-30 над Чорним морем на початку травня. Ця подія стала знаковою для українських військових, демонструючи ефективність новітніх технологій у бойових умовах.

Дрони-камікадзе Magura V7 мають мультиплатформену конструкцію, що дозволяє використовувати різні види озброєння, включаючи авіаційні ракети, автоматичні турелі та радіолокаційні системи. Завдяки цим можливостям, дрони змогли знищити два літаки класу Су-30, застосувавши ракети “повітря-повітря” з інфрачервоним наведенням.

Згідно з інформацією від ГУР, збиття відбулося з одного дрона за принципом “Два постріли – два збиття”, що свідчить про високу точність і ефективність цієї технології в реальних бойових ситуаціях.

Керування дронами Magura V7 здійснюється дистанційно через зашифрований канал зв’язку, що використовує супутниковий зв’язок. Це забезпечує надійний контроль над дронами навіть у складних умовах ведення бою.

Крім ракетного озброєння, дрони також оснащені бойовим модулем з кулеметом та зенітною установкою, що робить їх універсальними засобами для виконання різноманітних бойових завдань.