У Лондонській мистецькій бієнале 2025, що відбудеться з 16 по 20 липня, візьмуть участь шість українських митців: Олена Жигальцова, Ольга Винник, Юлія Шило, Аліна Пятнова, В’ячеслав Ємельяненко та Валентина Дубинчак. Ця подія обіцяє стати важливою платформою для представлення сучасного мистецтва з усього світу.

На бієнале буде представлено роботи понад 330 митців з більш ніж 70 країн, що створить унікальну можливість для відвідувачів ознайомитися з різноманіттям сучасного мистецтва. Організатори акцентують увагу на тому, що така різноманітність робіт забезпечить динамічну та культурно насичену атмосферу, об’єднуючи творчі голоси з усіх куточків планети.

Виставка проходитиме в історичному будинку Chelsea Old Town Hall у Лондоні, що додає особливого шарму цій події. Серед українських митців, які представлять свої роботи, можна виділити:

Валентина Дубинчак – твір «Шлях надії», виконаний змішаною технікою на дошці, розміром 122×81,5 см.

В’ячеслав Ємельяненко – бронзова скульптура «Герої Трої» розміром 27×98×15 см.

Аліна Пятнова – живописне полотно «Три бачення величі», виконане олією на полотні, 50×70 см.

Юлія Шило – робота «Занурення», змішана техніка з використанням акварелі та вугілля на папері.

Ольга Винник – фотографія на алюмінії «Мить вічності» розміром 60×40 см.

Олена Жигальцова – картина «Сонячний день», виконана олією на полотні, 70×70 см.

Лондонська мистецька бієнале є виставкою музейного рівня, яку курує Міжнародна конфедерація арткритиків у співпраці з Художнім музеєм К’янчано-Терме та галереєю Гальярді. Мета заходу – представити різноманітні мистецькі напрями та медії, включаючи живопис, скульптуру, роботи на папері, декоративно-прикладне та цифрове мистецтво.