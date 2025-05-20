Міністерство оборони України офіційно затвердило лінійку оптоволоконних FPV-дронів українського виробництва під назвою “Хижак” REBOFF. Ці безпілотники вирізняються високою стійкістю до засобів радіоелектронної боротьби та здатністю виконувати різноманітні бойові завдання, що підкреслює їхню важливість у сучасних військових операціях.

Розробка дронів “Хижак” здійснюється компанією 3DTech, яка стала першим українським виробником, що пройшов процедуру кодифікації цілої лінійки оптоволоконних безпілотних авіаційних комплексів. Ці дрони оснащені котушками з оптоволокном довжиною від 10 до 20 км, що дозволяє адаптувати їх до потреб різних бойових підрозділів.

Проектування оптоволоконних дронів “Хижак” розпочалося у 2023 році у відповідь на запити військових. Під час випробувань безпілотники успішно долали водні перешкоди, такі як річки та озера, а також проходили над лініями електропередач зі швидкістю до 143 км/год. У 2024 році перші тестові партії були передані Збройним силам України, що підтвердило перспективність цієї технології у війні з Росією.

Моделі дронів “Хижак” REBOFF

Компанія 3DTech пропонує п’ять моделей оптоволоконних дронів, які вже активно використовуються у бойових бригадах ЗСУ:

“Хижак” REBOFF 10 Lite 10KM – призначений для відбиття штурмів та ведення міських боїв. Ефективна дальність польоту складає 8-9 км, з урахуванням запасу волокна для маневрування. Дрон може нести бойове навантаження до 1,8 кг, що робить його оптимальним для коротких дистанцій.

“Хижак” REBOFF 10 Lite 15KM – бюджетний варіант для роботи на передньому краї, ефективний як проти техніки, так і в приміщеннях. Додаткові 5 км волокна збільшують дальність польоту, при цьому бойове навантаження зменшено лише на 300 грамів. Навантаження у 1,5 кг достатнє для знищення бронетехніки або живої сили противника.

“Хижак” 13 REBOFF 20KM – модель з котушкою на 20 км, орієнтована на знищення інфраструктури переднього краю, включаючи гармати, міномети та системи РЕБ. Оснащена двома батарейними блоками для кращої маневровості та балансу.

“Хижак” REBOFF 15KM – живиться від одного батарейного блоку 8S3P 13 500 mAh, що дозволяє збільшити бойове навантаження. У бойових умовах оператор може використовувати його для засідок біля логістичних ліній противника, очікуючи появи пріоритетної цілі.

“Хижак” REBOFF 10KM – несе найбільше корисне навантаження у лінійці – до 2,2 кг на відстань до 10 км. Ідеальний для відбиття наступів та ведення боїв на передньому краї, зокрема у міських умовах.

Особливості та майбутнє розвитку

Вся лінійка дронів “Хижак” розрахована на польоти на висоті до 500 метрів зі швидкістю до 70 км/год, хоча деякі моделі під час тестів досягали швидкості до 143 км/год. Компанія 3DTech оснастила дрони швидкими кріпленнями для швидкого складання та розбирання без використання стяжок, а також ніжками для безпечного старту, приземлення та очікування у засідках.

Котушки REBOFF можна під’єднати до існуючих у підрозділах дронів інших виробників, що дозволяє модернізувати радіокеровані безпілотники під оптоволоконні технології. Наразі компанія готується до кодифікації моделей з котушками на 25 та 30 км, що значно посилить можливості Сил оборони України у боротьбі з технікою та живою силою противника у тилу.

Наприкінці квітня в Україні було запущено маркетплейс Brave1 Market, де військові підрозділи ЗСУ можуть самостійно обирати сучасну техніку для бойового застосування та закуповувати її за кошти військових частин, що сприятиме оперативному оновленню арсеналу та підвищенню ефективності оборони.