У ніч на 17 травня українські сили протиповітряної оборони продемонстрували високу ефективність, збивши 36 безпілотників, які були використані російськими військовими для атаки на територію України. Крім того, 6 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей і були втрачені без негативних наслідків.

Цю інформацію оприлюднили Повітряні Сили Збройних Сил України вранці 17 травня. Згідно з їхніми даними, ворожа атака розпочалася о 23:50 16 травня, коли противник застосував 62 ударні безпілотники типу Shahed та інші безпілотники-імітатори, запущені з територій Курська, Орла, Шаталового (РФ) та Гвардійського (тимчасово окуповані райони Криму).

Для відбиття цього повітряного нападу були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 12:00 підтверджено, що 36 ударних безпілотників типу Shahed були збиті в різних регіонах України – на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. Ще 6 безпілотників-імітаторів були втрачені, але без завдання шкоди.

Внаслідок ворожої атаки постраждали кілька регіонів, зокрема Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина, про що повідомляють у Повітряних Силах ЗСУ.