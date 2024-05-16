Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.

Сили РФ, за його словами, намагаютьсяся досягти успіху, просунувшись в бік села Липці, та “не полишають надій” захопити Вовчанськ.

“Наші воїни, хоч і не можна ще сказати, що стабілізували лінію фронту, але зупинили активне просування ворога по території Харківської області. На деяких напрямках нашим воїнам вдалося повернути більш вигідне положення”, – сказав очільник ОВА.

Він також додав, що російська армія змушена підтягувати резерви, щоб не стих їх наступальний потенціал на Харківському напрямку.

“Але все одно наше завдання стабілізувати лінію фронту”, – резюмував Синєгубов.