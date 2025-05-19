На старті кваліфікації одиночного розряду Ролан Гарросу-2025 українські тенісистки Юлія Стародубцева та Анастасія Соболєва продемонстрували вражаючі результати, здобувши впевнені перемоги. У кваліфікації беруть участь три українки: Стародубцева, Соболєва та Дарія Снігур, з яких лідеркою посіву є Юлія Стародубцева, яка минулого року вперше виступала в основній сітці цього престижного турніру.

Юлія Стародубцева у своєму матчі з бельгійкою Ханною Вандевінкел, яка займає 196-те місце у світовому рейтингу, здобула перемогу з рахунком 6:3, 6:1. Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини, під час якого українка успішно відіграла сім із восьми брейкпойнтів суперниці, зберігаючи лідерство протягом усього матчу та завершивши його п’ятьма виграшними геймами поспіль.

Анастасія Соболєва, яка дебютувала на кортах Ролан Гарросу, здобула перемогу над 15-ю сіяною британкою Гаррієт Дарт з вражаючим рахунком 6:1, 6:2 за 64 хвилини. Незважаючи на те, що Соболєва поступалася суперниці 112 позиціями у рейтингу, вона перевершила Дарт за реалізацією першої подачі (63% проти 56%), виграла більше активних м’ячів (22 проти 15) та допустила менше невимушених помилок (10 проти 20).

Наступні суперниці українських тенісисток

Дарія Снігур розпочне свій матч кваліфікації 20 травня проти грузинки Маріам Болквадзе, яка займає 194-те місце у світі. Історія їхніх очних зустрічей наразі на користь Болквадзе – 2:1.

Юлія Стародубцева у другому раунді кваліфікації зустрінеться з представницею Словенії Тамарою Зіданшек, що стане їхньою першою очною зустріччю.

Анастасія Соболєва у наступному раунді очікує на переможницю пари між китаянкою Хань Ші та француженкою Жюлі Бельгравер, яка отримала вайлдкард.

До основної сітки Ролан Гарросу безпосередньо потрапили чотири українські тенісистки: перша ракетка України Еліна Світоліна, а також Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.