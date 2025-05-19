Сили оборони України успішно контролюють село Багатир у Донецькій області, незважаючи на спроби російських військ закріпитися в цьому населеному пункті. Станом на 19 травня, інформації про втрату села не надходило. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання “Хортиця” під час телемарафону “Єдині новини”.

17 травня аналітичний проєкт “Deep State” повідомив, що українські військові змогли звільнити 95% території села від російських загарбників. Операцію виконали бійці 33 окремої механізованої бригади. Віктор Трегубов підтвердив, що Сили оборони відкинули окупаційні війська з Багатиря, зазначивши, що контроль над селом залишається за українськими військовими.

Речник ОСУВ “Хортиця” також зазначив, що російські окупанти намагаються захопити Багатир, щоб просунутися в напрямку Дніпропетровщини, але про взяття села наразі не йдеться. Збройні сили України активно обороняють населений пункт.

Він додав, що російські війська намагаються просуватися на захід, у бік кордону з Дніпропетровською областю, проте взяття Багатиря залишається недосяжним. Окупанти зосередили велику кількість сил і засобів, але зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Згідно з даними Генерального штабу, протягом останньої доби російські війська здійснили 24 атаки на Новопавлівському напрямку, зокрема поблизу Багатиря.

Село Багатир входить до складу Великоновосілківської селищної громади Волноваського району. Районний центр, місто Волноваха, з 2022 року перебуває під окупацією. Відстань від Волновахи до Багатиря становить приблизно 60 кілометрів.