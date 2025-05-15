15 травня 2025 року на Оріхівському напрямку Сили оборони України успішно відбили три атаки російських військових. Цю інформацію оприлюднили у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зокрема, українські захисники зуміли відбити штурми в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового. Водночас, авіаудари були зафіксовані в Новояковлівці та Малі Щербаках.

На Гуляйпільському напрямку російські війська здійснили авіаційні удари некерованими ракетами по Високому та Залізничному, проте активних наступальних дій не проводили.

Варто зазначити, що 14 травня на Оріхівському напрямку також було відбито три атаки армії РФ поблизу Степового, тоді як на Гуляйпільському фронті штурмові дії російських військ не спостерігалися.