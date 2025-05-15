В зоні відповідальності тактичної групи “Вугледар” в Донецькій області українські військові досягли значних успіхів, покращивши тактичне положення на трьох важливих напрямках. Протягом місяця Сили оборони знищили близько 10 тисяч військових Російської Федерації, про що повідомив командувач групи Сергій Наєв у Telegram.

Генерал-лейтенант поділився результатами боїв на Новопавлівському та Покровському напрямках, зазначивши, що вдалося зменшити власні втрати та покращити тактичну ситуацію на кількох ділянках фронту. “Завдяки злагодженій роботі командирів бригад та чітко організованій обороні тактичної групи «Вугледар», ми утримуємо фронт і завдаємо ударів ворогу на всіх критичних ділянках. Наші втрати зменшилися на 15%, а на трьох ключових напрямках ми покращили тактичне положення”, – підкреслив Наєв.

Протягом місяця основною метою російських військ була спроба прориву до адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Окупанти здійснили 1916 штурмів, використали понад 16 тисяч FPV-дронів та провели більше 8 тисяч скидів у зоні відповідальності тактичної групи.

За цей період Сили оборони ліквідували 9641 військового РФ, знищили 75 артилерійських систем, 19 танків, 37 бронемашин, а також 729 одиниць автотехніки, квадроциклів і баггі, включаючи 16 складів боєприпасів.

Один з масованих штурмів позицій Сил оборони відбувся нещодавно на Новопавлівській ділянці фронту. “П’ять танків, 12 бронемашин, 25 мотоциклів – ціла колона рухалася з трьох напрямків. Проте наша аеророзвідка виявила їх за 5-10 кілометрів, і ми перетворили їхню техніку на палаючі уламки. В результаті вогневого удару та дій дронів-камікадзе було знищено понад 70 окупантів, 2 танки, 6 бронемашин, 2 автомобілі та 14 мотоциклів”, – повідомив Сергій Наєв.