На фронті в Лиманському районі українські зенітники успішно знищили російський розвідувальний дрон ZALA Z-20, вартість якого складає приблизно 200 тисяч доларів США. Ця подія стала важливим досягненням для українських військових у боротьбі з агресором.

Про інцидент повідомила 63 окрема механізована бригада на своїй офіційній сторінці у Facebook. У відео, яке було опубліковано, видно, як українські військові використовують FPV-дрон для знищення ворожого безпілотника.

Дрон ZALA Z-20 був знищений саме на Лиманській ділянці фронту в Донецькій області. Цей безпілотник був представлений 9 травня на параді в Москві, присвяченому “Дню перемоги”, що підкреслює його значення для російських військових.

Цей розвідувальний дрон обладнаний штучним інтелектом, що дозволяє йому ефективно виявляти цілі. Однак навіть з такими передовими технологіями йому не вдалося уникнути знищення українськими зенітниками.