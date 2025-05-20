В історії жіночих єврокубків з футболу Україна вперше буде представлена трьома командами. За підсумками Вищої ліги 2024/25, призери національного чемпіонату – полтавська “Ворскла” (чемпіони), харківський “Металіст 1925” (віцечемпіони) та “Колос” з Ковалівки (бронзові медалісти) отримали право виступити в єврокубках наступного сезону.

Дві з цих команд розпочнуть свій шлях з кваліфікації Ліги чемпіонів, тоді як “Колос” візьме участь у відборі до нового Кубка Європи, який, за аналогією з чоловічими змаганнями, вже отримав неофіційну назву Ліги Європи. Цей турнір стане другим за престижністю і об’єднає команди, які не потрапили до Ліги чемпіонів або вилетіли з неї.

“Ворскла” (Полтава): Ліга чемпіонів, другий раунд кваліфікації (“шлях чемпіонок”)

Команда “Ворскла” має найкращий результат у Лізі чемпіонів – 1/16 фіналу (сезон 2020/21) під назвою “Житлобуд-2”. За новим форматом, команда тричі поспіль вибувала у другому раунді кваліфікації (2022/23–2024/25). Полтавки розпочнуть відбір з другого раунду “шляху чемпіонок”, де зіграють мінітурнір з двох матчів: півфіналу та фіналу або гри за третє місце.

Серед можливих суперниць “Ворскли” – відомі європейські клуби, такі як “Санкт-Пельтен”, “Русенґорд”, “Славія” з Праги, “Твенте”, “Волеренґа”, “Брєйдаблік”, а також команди, з якими вже були зустрічі, як-от “БІІК-Шимкент”, “СФК 2000” і “Гіберніан”.

Якщо “Ворскла” виграє у фіналі мінітурніру, вона вийде до третього раунду кваліфікації – плей-оф, де зіграє двоматчеве протистояння з іншим переможцем другого раунду. У разі поразки команда може продовжити виступи у Кубку Європи або завершити євросезон.

“Металіст 1925” (Харків): Ліга чемпіонів, другий раунд кваліфікації (“шлях ліги”)

Харківський клуб, раніше відомий як “Житлобуд-1”, також почне з другого раунду “шляху ліги”. Формат відбору аналогічний – мінітурнір з півфіналом і фіналом або грою за третє місце. У цьому раунді візьмуть участь 16 клубів, серед яких досвідчені суперниці, такі як “Геккен”, “Бранн”, “Рома”, “Гаммарбю” та “Манчестер Юнайтед”.

У разі перемоги “Металіст 1925” вийде до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє два матчі – вдома і на виїзді. Якщо команда програє, вона може продовжити виступи у Кубку Європи або завершити сезон у єврокубках.

“Колос” (Ковалівка): Кубок Європи, перший раунд кваліфікації

“Колос” став першою українською командою, яка потрапила до нового Кубка Європи. Клуб розпочне з першого раунду кваліфікації, де зіграє двоматчеві стикові поєдинки. У цьому раунді візьмуть участь 24 клуби, розбиті на 12 пар.

Якщо “Колос” виграє, він вийде до другого раунду кваліфікації Кубка Європи, де знову зіграє два матчі. У разі поразки сезон для команди завершиться.

Ключові дати та старт матчів українських клубів у єврокубках:

24 червня – жеребкування Ліги чемпіонів (перший і другий раунди кваліфікації для “Ворскли” та “Металіста 1925”)

31 серпня – жеребкування Кубка Європи (перший раунд кваліфікації для “Колоса”)

27 і 30 серпня – матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

10/11 і 17/18 вересня – матчі першого раунду кваліфікації Кубка Європи

Новий формат Ліги чемпіонів та відмова від групового етапу

У основній частині Ліги чемпіонів сезону 2025/26 зіграють 18 команд – на дві більше, ніж раніше. Замість групового етапу змагання проходитимуть у форматі регулярного сезону: кожна команда зіграє шість матчів проти шести різних суперниць – по дві з кожного з трьох кошиків. Результати підсумовуватимуться у єдиній турнірній таблиці.

Команди, що посіли місця з 1 по 4, напряму вийдуть до чвертьфіналу, а клуби з 5 по 12 місця зіграють у додатковому раунді плейоф. Далі турнір продовжиться у звичному форматі стикових матчів і завершиться фіналом в Осло.

Вісім команд, які вже гарантовано потрапили до основної частини Ліги чемпіонів: “Ліон”, “ПСЖ”, “Баварія”, “Вольфсбург”, “Барселона”, “Челсі”, “Бенфіка” та “Ювентус”. Можливе приєднання “Арсеналу”, якщо команда виграє фінал Ліги чемпіонів 24 травня 2025 року.

Особливості Кубка Європи

Кубок Європи стартує з плейофів 1/8 фіналу, де 16 команд зіграють стикові матчі. Володарка Кубка отримає право напряму стартувати у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів наступного сезону на “шляху чемпіонок”.