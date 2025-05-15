Українська делегація, очолювана Рустемом Умєровим, наразі прямує до Стамбула для проведення важливих переговорів з представниками Росії. Ці зустрічі мають на меті обговорення можливостей припинення війни, що триває між Україною та Росією.

За інформацією з Офісу президента, точний графік зустрічей з російською стороною ще не визначено. Це свідчить про те, що підготовка до переговорів триває, і сторони прагнуть знайти оптимальний час для обговорення.

Володимир Зеленський, президент України, затвердив склад делегації, яка братиме участь у цих переговорах. Глава Міністерства оборони Рустем Умєров, наділений широкими повноваженнями, очолив команду, до якої також увійшли представники Служби безпеки України, Генерального штабу та української розвідки.

З російського боку, 14 травня президент Володимир Путін затвердив склад делегації, яка братиме участь у переговорах у Стамбулі. Серед представників Росії будуть помічник президента Володимир Мединський, заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, начальник головного управління Генштабу Валерій Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.