Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.
“Завтра, 1 серпня, відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково”, – йдеться у повідомленні.
В Укренерго закликали користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.
Як повідомлялося, у середу, 31 липня, відключення електроенергії не передбачаються. Причиною цього в Укренерго назвали зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.
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