Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“Завтра, 1 серпня, відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково”, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго закликали користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Як повідомлялося, у середу, 31 липня, відключення електроенергії не передбачаються. Причиною цього в Укренерго назвали зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.

  • Кудрицький вважає правильним скасування світла у прифронтовій зоні
  • Директор Центру досліджень енергетики назвав два сценарії проходження зимового періоду: в обох присутні обмеження електроенергії
  • «Укренерго»: У наступні три місяці відключень світла поменшає