Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“Завтра, 1 серпня, відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково”, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго закликали користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Як повідомлялося, у середу, 31 липня, відключення електроенергії не передбачаються. Причиною цього в Укренерго назвали зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.