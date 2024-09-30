Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Завтра, у вівторок, заходи обмеження споживання не плануються. За можливості, користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00”, — йдеться у повідомленні.

6 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що, якщо не буде подальших обстрілів енергооб’єктів, Україна могла б пройти зиму без відключень. Водночас за даними розвідки, Росія готує наступні масовані атаки по енергосистемі України.

Глава уряду 10 вересня розповів журналістам, що ця зима буде не менш важкою, ніж попередні. Можливо, навіть найважчою. За його словами, складно прогнозувати, скільки годин без електрики будуть українці взимку та чи будуть відключення взагалі.

Цієї зими на українців можуть чекати відключення електроенергії від 4 до 18 годин на добу, при цьому деякі регіони можуть залишитися без опалення, вважають у місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні.