У понеділок, 7 жовтня, в Україні не планують застосовувати графіки відключень електроенергії.

Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.

“Завтра, у понеділок, заходи обмеження споживання не плануються. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у період максимально ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00”, — йдеться у повідомленні.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що, якщо не буде подальших обстрілів енергооб’єктів, Україна могла б пройти зиму без відключень. Водночас за даними розвідки, Росія готує наступні масовані атаки по енергосистемі України.

Глава уряду 10 вересня розповів журналістам, що ця зима буде не менш важкою, ніж попередні. Можливо, навіть найважчою. За його словами, складно прогнозувати, скільки годин без електрики будуть українці взимку та чи будуть відключення взагалі.

Раніше колишній голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький казав про те, що взимку під час холодів відключення електроенергії неминучі, навіть якщо всі плани з ремонту об’єктів генерації будуть виконані.

Нагадаємо, за висновком експертів, опитаних Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, зима в Україні буде складною. Ймовірні відключення електроенергії можуть тривати від 4 до 18 годин на добу.