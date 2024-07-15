Через період аномальної спеки споживання електроенергії в Україні сягнуло максимуму та суттєво перевищує потужність доступної генерації.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“Сьогодні, 15 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. Через аномальну спеку в Україні та Європі, за прогнозом – споживання досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття”, – йдеться у повідомленні.

Укренерго нагадало, що у понеділок до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 – чотири черги.

Зазначається також, що 14 липня з 01:00 до 07:00 для зменшення дефіциту Укренерго залучало аварійну допомогу від енергосистем Польщі та Словаччини. Крім того, вчора з 11:00 до 18:00 українська енергосистема приймала надлишки з енергосистеми Польщі.

У ніч на понеділок польська енергосистема також здійснювала аварійне постачання електроенергії в енергосистему України.

Імпорт електроенергії 15 липня запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 25 126 МВт-год. Експорт не здійснюється.

Як повідомлялося, Укренерго прогнозує поліпшення ситуації в енергосистемі наприкінці липня. Вересень-жовтень може пройти без відключень світла.