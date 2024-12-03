Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Для побутових споживачів сьогодні діють такі графіки:
- З 08:00 до 23:00 – відключення здійснюються за двома чергами.
- З 23:00 до 24:00 – вводиться одна черга обмежень.
Для промисловості та бізнесу
- з 06:00 до 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.
Причиною введення цих обмежень стали пошкодження ключових енергооб’єктів під час останньої ракетної та дронової атаки Росії. Громадян закликають стежити за актуальними графіками відключень у своєму регіоні на офіційних ресурсах операторів розподілу електроенергії.
“Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням пошкоджених об’єктів, щоб зменшити час та обсяг відключень”, – зазначили в повідомленні.
У компанії нагадують, що графіки можуть змінюватись залежно від ситуації в енергосистемі, тому важливо регулярно перевіряти інформацію на офіційних сайтах та сторінках обленерго в соціальних мережах.
- Армія РФ знову вдарила по Тернополю: пошкоджено критичну інфраструктуру, частина міста без світла
- В “Укренерго” повідомили, як у вівторок діятимуть графіки відключення світла
- Зростання споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі залишається напруженою