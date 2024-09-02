Споживання електроенергії в Україні залишається на високому рівні, проте спостерігається тенденція до його зменшення.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Споживання лишається високим через утримання спекотної погоди у більшості областей. Однак фіксується тенденція до його зниження. Учора, 1 вересня, добовий максимум споживання був на 3,2% нижчим, ніж попереднього вихідного дня – у суботу, 31 серпня”, – зазначається у повідомленні.

Станом на 09:30 2 вересня споживання електроенергії знизилося на 3,7% порівняно з аналогічним часом у попередній робочий день – п’ятницю, 30 серпня.

У повідомленні також зазначається, що в Україні продовжують діяти обмежувальні заходи щодо споживання електроенергії. На сьогодні заплановано імпорт електроенергії з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 11 972 МВт-год. Експорт електроенергії наразі не здійснюється.