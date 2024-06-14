Про це розповів голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

За словами Кудрицького, уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори: прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки та виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

“Ми будемо мати справу відзавтра (15 червня, – ред.) вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня – ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією”, – пояснив Кудрицький.

Зазвичай, коли люди чують фразу “ремонтна кампанія”, вони задаються питаннями про можливість перенесення або відкладення ремонтних робіт. Однак, як пояснив Кудрицький, така кампанія насправді пов’язана з процесом заміни палива, яке має обмежений термін служби для виробництва енергії. Коли термін його ефективності закінчується, необхідно проводити заміну, що і є причиною ремонтних робіт. Таким чином, ці ремонти є невідкладними і не підлягають перенесенню.

“Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов’язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС”, – додав Кудрицький.