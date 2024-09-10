Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Телеграмі.
“У вівторок, 10 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується”, – ідеться у повідомленні.
В “Укренерго” закликають споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у період із 8:00 до 22:00.
Як повідомлялося, за інформацією “Укренерго”, станом на 9:30 понеділка рівень споживання був на 6,2% вищий, ніж попереднього робочого дня – 6 вересня.
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