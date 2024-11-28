В Україні в середу, 29 листопада, запроваджуються планові відключення електроенергії для побутових споживачів, а також графіки обмеження потужності для промислових підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Для побутових споживачів відключення електроенергії відбуватимуться за таким графіком:

00:00 – 06:00 — одна черга відключень;

— одна черга відключень; 06:00 – 14:00 — дві черги відключень;

— дві черги відключень; 14:00 – 18:00 — три черги відключень;

— три черги відключень; 18:00 – 22:00 — дві черги відключень;

— дві черги відключень; 22:00 – 24:00 — одна черга відключень.

“Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергооб’єктів під час масованої атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання до роботи”, – йдеться у повідомленні.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження діятимуть протягом усієї доби. В “Укренерго” також зазначили, що час і обсяги відключень можуть змінюватися залежно від стану енергосистеми.