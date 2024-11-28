Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Для побутових споживачів відключення електроенергії відбуватимуться за таким графіком:
- 00:00 – 06:00 — одна черга відключень;
- 06:00 – 14:00 — дві черги відключень;
- 14:00 – 18:00 — три черги відключень;
- 18:00 – 22:00 — дві черги відключень;
- 22:00 – 24:00 — одна черга відключень.
“Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергооб’єктів під час масованої атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання до роботи”, – йдеться у повідомленні.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження діятимуть протягом усієї доби. В “Укренерго” також зазначили, що час і обсяги відключень можуть змінюватися залежно від стану енергосистеми.
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