НЕК “Укренерго” оголосила тендер на закупівлю кондиціонерів з очікуваною вартістю у 629 тис грн.
Оголошення розміщене в системі “Прозорро”.
“Укренерго” планує придбати 4 чотири комплекти кондиціонерних систем:
– Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E та дротовим пультом керування RC-EX3A
– Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E
– 2 спліт-системи канальні середньонапірні інверторні 125м2 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт.
У суму також увійде установка систем кондиціонування.
Закупівля планується “для потреб апарату управління”.
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