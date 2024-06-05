Після того, як в державі збільшився дефіцит електроенергії, “Укренерго” оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів.

НЕК “Укренерго” оголосила тендер на закупівлю кондиціонерів з очікуваною вартістю у 629 тис грн.

Оголошення розміщене в системі “Прозорро”.

“Укренерго” планує придбати 4 чотири комплекти кондиціонерних систем:

– Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E та дротовим пультом керування RC-EX3A

– Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E

– 2 спліт-системи канальні середньонапірні інверторні 125м2 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт.

У суму також увійде установка систем кондиціонування.

Закупівля планується “для потреб апарату управління”.