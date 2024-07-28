У Донецькій області ворог здійснив обстріл території однієї з шахт, у якій на той момент перебувало 27 працівників. Шахта не була знеструмлена, пожежі не виникло.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram-каналі.

Також пресслужба компанії зазначила, що у Вінницькій області через технологічні порушення вимикалась високовольтна повітряна лінія, що призвело до знеструмлення підстанції та приєднаних до неї побутових споживачів. Усіх споживачів було заживлено за резервною схемою.

Крім того, у Закарпатській області короткочасно відключалась високовольтна повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.

В Укренерго нагадують, що у неділю, 28 липня, графіки відключень будуть застосовуватись з 18:00 до 22:00. Обмеження діятимуть в обсязі однієї черги. Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Також повідомляють, що в енергосистемі країни залишається значний дефіцит потужностей.

“Внаслідок масованих ворожих атак на енергетику втрачено 9 ГВт виробничих потужностей. Тривають постійні обстріли, особливо на прифронтових та прикордонних територіях. Часто під удари потрапляють підстанції, лінії системи передачі електроенергії. Тому внаслідок ракетних і дронових ударів існують обмеження в передачі наявної електроенергії”, — пояснили в Укренерго і закликали громадян споживати електроенергію ощадливо.