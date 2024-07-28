Про це повідомляє Укренерго у Telegram-каналі.
Також пресслужба компанії зазначила, що у Вінницькій області через технологічні порушення вимикалась високовольтна повітряна лінія, що призвело до знеструмлення підстанції та приєднаних до неї побутових споживачів. Усіх споживачів було заживлено за резервною схемою.
Крім того, у Закарпатській області короткочасно відключалась високовольтна повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.
В Укренерго нагадують, що у неділю, 28 липня, графіки відключень будуть застосовуватись з 18:00 до 22:00. Обмеження діятимуть в обсязі однієї черги. Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.
Також повідомляють, що в енергосистемі країни залишається значний дефіцит потужностей.
“Внаслідок масованих ворожих атак на енергетику втрачено 9 ГВт виробничих потужностей. Тривають постійні обстріли, особливо на прифронтових та прикордонних територіях. Часто під удари потрапляють підстанції, лінії системи передачі електроенергії. Тому внаслідок ракетних і дронових ударів існують обмеження в передачі наявної електроенергії”, — пояснили в Укренерго і закликали громадян споживати електроенергію ощадливо.
- У неділю до вечора українці будуть зі світлом: Укренерго опублікувало графік відключень на 28 липня
- Укренерго: Вночі російська армія атакувала об’єкти енергетики у двох областях України
- Найскладніший період літа вже позаду, — «Укренерго» коментує ситуацію в енергетиці