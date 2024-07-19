Європейський Союз виділив НЕК "Укренерго" 100 мільйонів євро грантових коштів на відновлення та захист.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Грантову угоду на 100 млн євро 18 липня підписали голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький та голова представництва німецького державного банку розвитку KfW в Україні Лоренц Гесснер.

Крім того, під час підписання були присутні заступник міністра енергетики Роман Андарак та члени представництва ЄС в Україні.

Зазначається, що Єврокомісія уповноважила KfW спрямувати до Укренерго кошти спеціальної бюджетної програми ЄС Ukraine Investment Facility та забезпечити фінансування та реалізацію низки пріоритетних енергетичних проєктів, таких як:

модернізація високовольтних підстанцій в західних регіонах України та розбудова міждержавних інтерконекторів, які з’єднують Україну з енергосистемою континентальної Європи;

ремонт та відновлення зруйнованого або пошкодженого російськими обстрілами обладнання на високовольтних підстанціях, а також закупівля і поставка нового обладнання;

заходи з посилення фізичного захисту підстанцій Укренерго.

У компанії зазначають, що цей грант – вже друга фаза цільової програми “Реконструкція та відновлення інфраструктури передачі електроенергії України”. 11 червня під час Берлінської конференції з відновлення України (#URC2024) Укренерго підписало з KfW угоду щодо першої фази програми на суму 15 млн євро.

Загалом від початку повномасштабної війни Укренерго вже залучило міжнародної допомоги на 1,5 млрд євро. Зокрема, 324 млн євро – були залучені за підтримки KfW.