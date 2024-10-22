НЕК «Укренерго» отримала перший великий трансформатор поперечного регулювання для підстанції 750 кВ у рамках проєкту REPOWER, що реалізується Світовим банком. Це обладнання сприятиме підвищенню надійності передачі електроенергії від електростанцій до мереж обленерго.

Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.

“Надходження цього обладнання на старті опалювального сезону має надважливе значення, оскільки новий трансформатор дозволить збільшити обсяг передачі електроенергії у період сезонного зростання споживання. Встановлення нового потужного трансформатора – зменшує експлуатаційні витрати, а також забезпечує надійну схему живлення для близько 300 тисяч споживачів.”, – заявили у пресслужбі.

Також вони повідомили, що обладнання постачається за рахунок гранту на суму 247 мільйонів доларів від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), що фінансується 17 спонсорами.

У пресслужбі заявили, що найближчими місяцями очікується надходження ще близько 20 потужних трансформаторів.

Нагадаємо, що раніше “Укренерго” в рамках проекту REPOWER вже отримало спеціальні транспортні засоби, що допомагають енергетикам у ремонті пошкоджених мереж.