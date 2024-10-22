Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.
“Надходження цього обладнання на старті опалювального сезону має надважливе значення, оскільки новий трансформатор дозволить збільшити обсяг передачі електроенергії у період сезонного зростання споживання. Встановлення нового потужного трансформатора – зменшує експлуатаційні витрати, а також забезпечує надійну схему живлення для близько 300 тисяч споживачів.”, – заявили у пресслужбі.
Також вони повідомили, що обладнання постачається за рахунок гранту на суму 247 мільйонів доларів від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), що фінансується 17 спонсорами.
У пресслужбі заявили, що найближчими місяцями очікується надходження ще близько 20 потужних трансформаторів.
Нагадаємо, що раніше “Укренерго” в рамках проекту REPOWER вже отримало спеціальні транспортні засоби, що допомагають енергетикам у ремонті пошкоджених мереж.