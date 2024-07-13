Про це заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в інтерв’ю Суспільному.

“Ми як Укренерго будемо на п’ять років купувати в нових електростанцій послуги збалансування, по суті, енергосистеми. Ми будемо укладати контракт з іще не побудованими електростанціями на п’ять років вперед”, — заявив посадовець.

Він пояснив, що з цим контрактом можна буде прийти до банку та отримати під нього кредитування – у такий спосіб бізнес зможе на п’ять років вперед “прорахувати свої фінансові та інвестиційні моделі”.

Також Кудрицький повідомив, що за декілька тижнів Укренерго анонсує перший такий аукціон для інвесторів, які готові будувати нову децентралізовану генерацію на території України. За результатами аукціону будуть укладені відповідні п’ятирічні контракти.

“Дуже сподіваюся, що обсяг учасників на цьому аукціоні складе величину, яка буде близькою до того самого 1 гігавата, про який багато говорять”, — зауважив Кудрицький.