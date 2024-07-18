Про це йдеться у ранковому зведенні компанії.
Через це у дванадцяти регіонах України (в тому числі в Києві) протягом більшої частини доби з 8:00 до 22:00 будуть одночасно вимикати чотири черги з шести.
Це стосується Київської, Черкаської, Чернігівської, Житомирської, Харківської, Полтавської, Сумської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської областей.
У решті вільних регіонів обмеження трошки легші: з 16:00 до 22:00 – чотири черги, в інші години – три черги.
Укренерго нагадало, що причина відключень – вісім російських масованих атак, які ворог здійснив з початку року на об’єкти енергетики.
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