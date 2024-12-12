Про це повідомили в “Укренерго”.
Зміни для побутових споживачів
Згідно з новими правилами, графіки погодинних відключень будуть однаковими по всій Україні. Кожна група споживачів отримає чітко визначений час відключення з урахуванням дня/ночі, будня/вихідного дня.
Окрім того, кожна черга ГПВ буде поділена на дві підчерги, щоб забезпечити більш точне управління знеструмленнями в разі необхідності. Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато — диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги — якщо 2 черг замало;
Знеструмлення та заживлення абонентів буде здійснюватися протягом 30 хвилин. Тривалість відключень буде вирівнюватися за підсумками тижня, і за це продовжать відповідати обленерго.
У пресслужбі “Укренерго” також наголосили, що через постійні ворожі атаки на енергетичні об’єкти можливі не тільки погодинні, а й аварійні відключення.
Зміни для промисловості та бізнесу
Для промислових споживачів вводиться посилений контроль застосування графіків обмеження потужності.
У разі невиконання команд щодо обмежень, обленерго самостійно застосовуватимуть графіки аварійного відключення для таких споживачів, а оператори системи передачі будуть застосовувати аварійні графіки для споживачів, підключених до магістральних мереж.
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