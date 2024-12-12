Міністерство енергетики України затвердило нову Інструкцію з складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії, яка передбачає уніфікацію принципів в усіх областях країни. Обленерго наразі адаптують свої графіки до нових вимог.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Зміни для побутових споживачів

Згідно з новими правилами, графіки погодинних відключень будуть однаковими по всій Україні. Кожна група споживачів отримає чітко визначений час відключення з урахуванням дня/ночі, будня/вихідного дня.

Окрім того, кожна черга ГПВ буде поділена на дві підчерги, щоб забезпечити більш точне управління знеструмленнями в разі необхідності. Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато — диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги — якщо 2 черг замало;

Знеструмлення та заживлення абонентів буде здійснюватися протягом 30 хвилин. Тривалість відключень буде вирівнюватися за підсумками тижня, і за це продовжать відповідати обленерго.

У пресслужбі “Укренерго” також наголосили, що через постійні ворожі атаки на енергетичні об’єкти можливі не тільки погодинні, а й аварійні відключення.

Зміни для промисловості та бізнесу

Для промислових споживачів вводиться посилений контроль застосування графіків обмеження потужності.

У разі невиконання команд щодо обмежень, обленерго самостійно застосовуватимуть графіки аварійного відключення для таких споживачів, а оператори системи передачі будуть застосовувати аварійні графіки для споживачів, підключених до магістральних мереж.