Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.
“З 8:00 до 19:00 сьогодні вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості. А в години пікового споживання – можливе застосування графіків погодинних відключень побутових споживачів“, – йдеться у повідомленні пресслужби компанії.
“Укренерго” зазначає, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою через наслідки масованих атак Росії, тому можливі зміни в заходах обмеження. Компанія закликала споживачів продовжувати економити електроенергію.
Також стало відомо, що через негоду у Хмельницькій області сьогодні знеструмлено 39 населених пунктів.
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