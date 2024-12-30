В Україні продовжує діяти обмеження електропостачання для промислових споживачів. Водночас графіки відключення електрики для населення наразі не застосовуються.

Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.

“З 8:00 до 19:00 сьогодні вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості. А в години пікового споживання – можливе застосування графіків погодинних відключень побутових споживачів“, – йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

“Укренерго” зазначає, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою через наслідки масованих атак Росії, тому можливі зміни в заходах обмеження. Компанія закликала споживачів продовжувати економити електроенергію.

Також стало відомо, що через негоду у Хмельницькій області сьогодні знеструмлено 39 населених пунктів.