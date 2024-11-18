Обмеження вводяться для стабілізації ситуації після масованої атаки на критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

У компанії зазначили, що відключення запроваджуються в кілька етапів. З 6:00 до 7:00 діятиме одна черга обмежень, з 7:00 до 9:00 – дві черги. Протягом дня, з 9:00 до 14:00, знову відключатиметься одна черга, а з 14:00 до 18:00 – дві. Увечері, з 18:00 до 23:00, повернуть обмеження в одній черзі.

“Детальні графіки для кожної адреси споживачі можуть знайти на офіційних ресурсах операторів систем розподілу”, – повідомили в компанії.

Енергетики активно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, щоб мінімізувати тривалість і обсяги обмежень. Споживачів просять ощадливо користуватися електроенергією під час запроваджених відключень.

Нагадаємо, що масований обстріл 17 листопада завдав серйозних пошкоджень об’єктам критичної енергетичної інфраструктури, що спричинило обмеження в енергопостачанні по всій країні.