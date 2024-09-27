Згідно з інформацією від "Укренерго", субота має пройти без обмежень споживання електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

“Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються”, — йдеться у повідомленні.

У компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, за висновком експертів, опитаних Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, зима в Україні буде складною. Ймовірні відключення електроенергії можуть тривати від 4 до 18 годин на добу.

Станом на червень 73% теплових електростанцій країни було виведено з ладу. Якщо взимку 2022-2023 років атаки здебільшого спрямовували на об’єкти електропередачі, то з березня 2024 року основною мішенню стали об’єкти генерації.

За даними однієї з великих енергетичних компаній, на яку посилається доповідь, унаслідок атак 2024 року було пошкоджено втричі більше енергоблоків, ніж узимку 2022-2023 року.