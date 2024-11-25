Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Зазначається, що впродовж 26 листопада час застосування й обсяг обмежень будуть наступними:
- з 07:00 до 10:00 — одна черга відключень,
- з 14:00 до 21:00 — одна черга відключень.
“Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада”, — йдеться у повідомленні.
Енергетики попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Укренерго також закликає не вмикати одночасно кілька потужних приладів, коли світло зʼявиться за графіком.
Нагадаємо, сьогодні, 25 листопада, у зв’язку з наслідками пошкоджень енергетичних об’єктів заплановано застосування відключень електроенергії з 14:00 до 20:00.
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