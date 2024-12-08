Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.
У перший день нового тижня час застосування й обсяг обмежень електроенергії будуть такими:
- для побутових споживачів: 08:00 – 19:00 – одна черга відключень;
- для промисловості та бізнесу: 07:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності.
Зазначається, що завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада.
“Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, – зазначили у компанії.
В “Укренерго” зауважили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися, й нагадали про необхідність економити електроенергію у ті часи, коли вона є.
“Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком”, – наголосили в пресслужбі компанії.
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