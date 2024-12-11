Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Графік для побутових споживачів:
- 07:00–08:00 – одна черга відключень;
- 08:00–19:00 – дві черги відключень;
- 19:00–22:00 – одна черга відключень.
Обмеження для промисловості та бізнесу:
- 07:00–22:00 – діятимуть графіки зниження споживання електроенергії.
Причиною таких заходів стало пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетних і дронових атак з боку Росії. Зазначається, що ремонтні бригади активно працюють над відновленням роботи енергооб’єктів, щоб мінімізувати наслідки атак і забезпечити стабільне енергопостачання.
Енергетики закликають громадян і бізнес відповідально ставитися до споживання електроенергії у зазначений період і підтримати зусилля фахівців у їхній роботі.
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