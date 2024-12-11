Завтра, 12 грудня, у зв’язку з ремонтом пошкоджених енергетичних об’єктів, в Україні діятимуть тимчасові обмеження електропостачання для побутових і промислових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Графік для побутових споживачів:

07:00–08:00 – одна черга відключень;

08:00–19:00 – дві черги відключень;

19:00–22:00 – одна черга відключень.

Обмеження для промисловості та бізнесу:

07:00–22:00 – діятимуть графіки зниження споживання електроенергії.

Причиною таких заходів стало пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетних і дронових атак з боку Росії. Зазначається, що ремонтні бригади активно працюють над відновленням роботи енергооб’єктів, щоб мінімізувати наслідки атак і забезпечити стабільне енергопостачання.

Енергетики закликають громадян і бізнес відповідально ставитися до споживання електроенергії у зазначений період і підтримати зусилля фахівців у їхній роботі.