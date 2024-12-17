Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Водночас для промислових підприємств і бізнесу з 07:00 до 20:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності.
Енергетики закликали громадян ощадливо користуватися електроенергією в період з 08:00 до 20:00, аби уникнути перенавантаження мережі.
У “Укренерго” також підкреслили, що ситуація може змінюватися залежно від стану енергосистеми, і про будь-які нові рішення буде повідомлено додатково.
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