Згідно з оновленою інформацією, побутові споживачі завтра обмежень у постачанні електроенергії не відчують.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Водночас для промислових підприємств і бізнесу з 07:00 до 20:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності.

Енергетики закликали громадян ощадливо користуватися електроенергією в період з 08:00 до 20:00, аби уникнути перенавантаження мережі.

У “Укренерго” також підкреслили, що ситуація може змінюватися залежно від стану енергосистеми, і про будь-які нові рішення буде повідомлено додатково.