Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Завтра для побутових споживачів енергетики застосовуватимуть одну чергу відключень з 08:00 до 14:00, з 14:00 до 17:00 – дві черги, а з 17:00 до 22:00 – одну черга вимкнень.
Водночас для промисловості та бізнесу обмеження потужності діятимуть з 08:00 до 22:00.
Причиною тимчасового запровадження обмежень Укренерго назвало пошкодження енергооб’єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді та грудні.
“Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, – додали в компанії.
Нагадаємо, у суботу, 14 грудня, Укренерго застосовує для побутових споживачів наступні графіки відключень:
- 00:00 – 13:00 – одна черга відключень;
- 13:00 – 17:00 – дві черги відключень;
- 17:00 – 22:00 – одна черга відключень.
При цьому, для промисловості та бізнесу графіки діятимуть протягом усього дня.
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