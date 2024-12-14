У неділю, 15 грудня, для побутових споживачів в Україні застосовуватимуть одну та дві черги відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Завтра для побутових споживачів енергетики застосовуватимуть одну чергу відключень з 08:00 до 14:00, з 14:00 до 17:00 – дві черги, а з 17:00 до 22:00 – одну черга вимкнень.

Водночас для промисловості та бізнесу обмеження потужності діятимуть з 08:00 до 22:00.

Причиною тимчасового запровадження обмежень Укренерго назвало пошкодження енергооб’єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді та грудні.

“Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, – додали в компанії.

Нагадаємо, у суботу, 14 грудня, Укренерго застосовує для побутових споживачів наступні графіки відключень:

00:00 – 13:00 – одна черга відключень;

13:00 – 17:00 – дві черги відключень;

17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

При цьому, для промисловості та бізнесу графіки діятимуть протягом усього дня.