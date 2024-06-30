Про це повідомляє “Укренерго” у Telegram-каналі.
“Завтра, 1 липня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби. Причина – зростання енергоспоживання через спеку”, – йдеться в повідомленні.
Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.
Укренерго нагадує про необхідність ощадливо споживати електроенергію у ті години, коли вона є.
Нагадаємо, у неділю, 30 червня, Україна отримує надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Минулої доби наша країна на запит Польщі також отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни
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