У понеділок, 1 липня, графіки відключень електроенергії застосовуватимуться весь день, від 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє “Укренерго” у Telegram-каналі.

“Завтра, 1 липня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби. Причина – зростання енергоспоживання через спеку”, – йдеться в повідомленні.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Укренерго нагадує про необхідність ощадливо споживати електроенергію у ті години, коли вона є.

Нагадаємо, у неділю, 30 червня, Україна отримує надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Минулої доби наша країна на запит Польщі також отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни