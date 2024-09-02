Згідно з інформацією від Укренерго у вівторок, 3 вересня, будуть впроваджені графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram-каналі.

Зазначається, що впродовж наступної доби діятимуть зазначені нижче обсяги відключень:

00:00 – 06:00 – одна черга;

06:00 – 09:00 – дві черги;

09:00 – 16:00 – одна черга;

16:00 – 24:00 – дві черги.

В “Укренерго” повідомили, що станом на 09:30 ранку, рівень споживання електроенергії був на 3,7% нижчий, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 30 серпня. Також нагадали про те, що зараз українська енергосистема відновлюється після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Тож, коли електроенергія з’являється за графіком, споживайте її, будь ласка, ощадливо.

Додамо, що сьогодні, 2 вересня, від 00:00 до 16:00 діяла одна черга відключень, а з 16:00 й до кінця доби будуть задіяні дві черги. Живлення об’єктів критичної інфраструктури залишатиметься без обмежень.